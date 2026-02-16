TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.

YENİ HAFTA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

16 Şubat Pazartesi Eskişehir, Karaman

17 Şubat Salı Konya, Sakarya,

18 Şubat Çarşamba Mersin, Kırklareli,

19 Şubat Perşembe Diyarbakır

20 Şubat Cuma Adana, Çanakkale, Gaziantep,

21 Şubat Cumartesi Bursa'da konutların hak sahipleri belirlenecek.