TOKİ, 21 ilde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışlarda yüzde 10 peşinat alınacak, kalan tutar ise 96 ay boyunca taksitlendirilerek ödenebilecek. Müzayedeye katılmak isteyenler, iş yerinin değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırmak zorunda olacak. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek ihalelere fiziki olarak katılmanın yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da bulunacak. Peki, TOKİ iş yeri satışları hangi tarihte yapılacak, satışa sunulan iş yerleri hangi illerde yer alıyor? İşte ayrıntılar…