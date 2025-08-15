TOKİ 21 ilde 102 iş yerini satıyor: TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, iş yerleri nerede?
TOKİ, Türkiye genelinde 21 farklı ilde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Müzayedeler, İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak yapılacak olup, isteyenler internet üzerinden çevrim içi katılım sağlayabilecek. Satın almak isteyenler, bedelin yüzde 10'unu peşin, kalan tutarı ise 96 ay vade imkânıyla taksitler hâlinde ödeyebilecek. İşte, TOKİ'nin 21 ilde satışa sunacağı 102 iş yeri hakkında merak edilen tüm bilgiler…
TOKİ, 21 ilde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışlarda yüzde 10 peşinat alınacak, kalan tutar ise 96 ay boyunca taksitlendirilerek ödenebilecek. Müzayedeye katılmak isteyenler, iş yerinin değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırmak zorunda olacak. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek ihalelere fiziki olarak katılmanın yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da bulunacak. Peki, TOKİ iş yeri satışları hangi tarihte yapılacak, satışa sunulan iş yerleri hangi illerde yer alıyor? İşte ayrıntılar…
TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.
Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,
Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,
Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
102 İŞ YERİ NEREDE?
Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.
ÖDEME PLANI NASIL?
iş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.