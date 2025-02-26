TOKİ 250 bin konut projesi: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi TOKİ 250 bin sosyal konut kampanyasına ilgi yoğun. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan ve 81 ili kapsayan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve ödeme planı araştırılıyor. Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. Peki İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? İşte TOKİ 250 bin konut projesinde son durum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşullu konut üretileceği açıklanmıştı. Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından 7 Kasım'da paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
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TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ’nin sosyal konut projeleri için başvuru tarihleri henüz belirlenmiş değil. Ancak, Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025’in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları ve tarihlerinin netleşmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacak. TOKİ 250 bin konut projesinin ödeme planı ise henüz belli olmadı.