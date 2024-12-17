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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir, ihale tarihleri ne zaman?

        TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ihale tarihleri ne zaman?

        TOKİ 250 bin konut projesi tarihleri uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce müjdesini verdikleri konut için açıklamada bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ili hedefleyen projenin tamamında yenilebilir enerji sistemleri kullanılacak. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ihale tarihleri ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:08
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        TOKİ 250 bin konut projesi ihale takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesinde başvuru tarihleri ise araştırılıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. İşte TOKİ 250 bin konut projesinde son durum

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        BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

        Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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        TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

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        81 İLİ KAPSAYACAK

        Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

        İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

        Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri itibariyle belli oldu.

        Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

        TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

        TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN ŞARTLAR NELER?

        TOKİ 250 bin konut projesi İstanbul için başvuru işlemleri henüz başlamadı konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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