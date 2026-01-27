TOKİ, 29 ilde bulunan toplam 243 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğe sahip arsaların muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olarak açıklandı. Arsalar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayede ile yatırımcıların beğenisine sunulacak. Peki, TOKİ 29 ilde 243 arsa ne zaman ve nerede satılacak?