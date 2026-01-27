Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 29 ilde 243 arsa satışı ne zaman yapılacak, ödeme seçenekleri neler, internetten teklif verilir mi, arsa nitelikleri neler?

        TOKİ 29 ilde 243 arsa satışı ne zaman yapılacak, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 29 ilde toplam 243 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa sunulan arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız alanlar ile sosyal tesis alanı niteliği taşıyor. Alıcılar, söz konusu arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânıyla satın alabilecek. Peşin ödeme tercih edenler için ise yüzde 15 indirim uygulanacak. TOKİ'nin 243 arsa satışına ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. İşte, TOKİ 243 arsa satışına dair tüm detaylar

        27.01.2026 - 09:58
        1

        TOKİ, 29 ilde bulunan toplam 243 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğe sahip arsaların muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olarak açıklandı. Arsalar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayede ile yatırımcıların beğenisine sunulacak. Peki, TOKİ 29 ilde 243 arsa ne zaman ve nerede satılacak?

        2

        TOKİ 29 İLDE 243 ARSA NE ZAMAN VE NEREDE SATILACAK?

        TOKİ, 29 İlde 243 arsayı 3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle satacak. Satış aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        - TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul

        3

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşinat 48 ay vade

        - Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

        4

        ARSALAR NEREDE?

        Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
