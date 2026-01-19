TOKİ 29 ilde yer alan 244 arsayı satışa çıkarıyor. Toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahiplerini bulacak. Müzayede İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Peki, TOKİ 29 ilde 244 arsa ne zaman ve nerede satılacak?