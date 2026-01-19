Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 29 ilde 244 arsa satıyor: TOKİ 244 arsa satışı ne zaman, nerede, ödeme seçenekleri ve peşin indirimi detayları, arsalar nerede?

        TOKİ 29 ilde 244 arsa satıyor: 244 arsa nerede ve ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 29 İlde 244 arsayı açık artırma ile satıyor. Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan arsalar, İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayede ile satışa çıkacak ancak internet üzerinden teklif vermek de mümkün olacak. İşte, TOKİ 29 il 244 arsa satışına dair tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:10
        1

        TOKİ 29 ilde yer alan 244 arsayı satışa çıkarıyor. Toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahiplerini bulacak. Müzayede İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Peki, TOKİ 29 ilde 244 arsa ne zaman ve nerede satılacak?

        2

        TOKİ 29 İLDE 244 ARSA NE ZAMAN VE NEREDE SATILACAK?

        TOKİ, 29 İlde 244 arsayı 3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle satacak. Satış aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        - TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul

        3

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşinat 48 ay vade

        - Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

        4

        ARSALAR NEREDE?

        Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
