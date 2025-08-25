Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 30 ilde 312 arsa satışı 10 Eylül 2025: TOKİ 312 arsa nerede yer alıyor, ödeme seçenekleri nedir, katılım teminatı ne kadar?

        TOKİ 30 ilde 312 arsa satıyor: 312 arsa satışı ne zaman, ödeme planları belli mi?

        TOKİ, 30 farklı ilde toplam 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek olan müzayedelere çevrim içi olarak da katılım imkânı bulunuyor. Ancak internet üzerinden başvuru süreci, açık artırmadan bir iş günü önce sona erecek. Ayrıca katılımcıların, arsa değerine göre belirlenen katılım teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Söz konusu tutar 100 bin lira ile 50 milyon TL arasında değişiyor. İşte TOKİ'nin 30 ilde 312 arsa satışıyla ilgili ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:50
        1

        TOKİ, 30 ilde toplam 312 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek açık artırmada alıcılar, seçtikleri arsayı yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeyle ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeyle ödeme imkânına sahip olacak. Müzayedeye bizzat katılamayan vatandaşlar ise çevrim içi olarak teklif verebilecek. Peki, TOKİ’nin 312 arsa satışı hangi tarihte ve nerede yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

        2

        TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

        TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

        Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,

        Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.

        2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.

        5

        ARSALAR NEREDE?

        Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.

