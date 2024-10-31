TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı bugün sonlanıyor. Muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan arsaların bir kısmı dünkü yapılan açık artırmada satıldı, sıra bugün için yapılacak satışa geldi. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar...