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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün bitiyor! TOKİ 31 Ekim 2024 arsa satışı saat kaçta ve nerede yapılacak?

        TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün bitiyor! TOKİ arsa satışı saat kaçta ve nerede yapılacak?

        TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün tamamlanıyor. Son kalan arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay ödeme planı ile satışa çıkıyor. Peki, 31 Ekim 2024 TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 07:47 Güncelleme: 31.10.2024 - 07:47
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        TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı bugün sonlanıyor. Muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan arsaların bir kısmı dünkü yapılan açık artırmada satıldı, sıra bugün için yapılacak satışa geldi. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar...

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        TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ arsa satışının ilki 30 Ekim'de tamamlandı. Bugün ise satış saat 10.30'da başlayacak.

        3

        TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

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        TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

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        TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

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