        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı detayları belli oldu: 252 arsa satışı kaç ay vade ile satılacak, müzayede ne zaman ve nerede?

        TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı detayları belli oldu: 252 arsa satışı kaç ay vade ile satılacak?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde yer alan toplam 252 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarda katılımcılar, istedikleri arsayı 48 aya kadar vade seçeneğiyle satın alabilecek. Peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılar için ise yüzde 15 indirim imkânı sağlanacak. Satış kapsamındaki arsaların hangi illerde bulunduğu ile açık artırmaların gerçekleştirileceği tarih merak edilirken, sürece dair tüm ayrıntılar netlik kazandı. İşte, TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı

        Giriş: 19.12.2025 - 14:11 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:11
        1

        TOKİ, Türkiye genelinde 37 ilde yer alan 252 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda arsalar, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek kapalı müzayedelerle alıcılarını bulacak. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, satış öncesinde 100 bin TL’den başlayıp 10 milyon TL’ye kadar değişen bedellerde katılım teminatı yatırması şart koşuluyor. TOKİ’nin 37 ildeki 252 arsalık satışına ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. Peki, TOKİ 252 arsa satışı ne zaman, nerede?

        2

        TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.

        4

        TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

        - Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

        - Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

        - Peşin ödemede yüzde 15 indirim

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
