TOKİ 37 ilde 252 arsa satıyor: Arsa satışı ne zaman yapılacak, çevrim içi teklif verilebilir mi?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye çapında 37 farklı ilde yer alan toplam 252 arsayı satışa sunmak için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarla birlikte alıcılar, istedikleri arsaya 48 aya kadar taksit imkânıyla sahip olabilecek. Peşin ödeme yolunu tercih edenler için ise yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak. İşte, TOKİ'nin 37 ilde gerçekleştireceği 252 arsalık satışa dair ayrıntılar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışlarda arsalar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelerde alıcıların beğenisine sunulacak. İhalelere katılmak isteyenlerin, satış öncesinde 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Peki, TOKİ’nin 252 arsalık satışı hangi tarihlerde ve hangi merkezlerde yapılacak?
TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
ARSALAR NEREDE?
Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.
TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI
- Yüzde 25 peşin, 48 ay vade
- Yüzde 40 peşin, 36 ay vade
- Peşin ödemede yüzde 15 indirim
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.