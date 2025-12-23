Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı ne zaman, nerede, çevrim içi teklif verilir mi, ödeme seçenekleri neler, peşin ödemeye indirim var mı?

        TOKİ 37 ilde 252 arsa satıyor: Arsa satışı ne zaman yapılacak, çevrim içi teklif verilebilir mi?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye çapında 37 farklı ilde yer alan toplam 252 arsayı satışa sunmak için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarla birlikte alıcılar, istedikleri arsaya 48 aya kadar taksit imkânıyla sahip olabilecek. Peşin ödeme yolunu tercih edenler için ise yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak. İşte, TOKİ'nin 37 ilde gerçekleştireceği 252 arsalık satışa dair ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 17:41 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışlarda arsalar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelerde alıcıların beğenisine sunulacak. İhalelere katılmak isteyenlerin, satış öncesinde 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Peki, TOKİ’nin 252 arsalık satışı hangi tarihlerde ve hangi merkezlerde yapılacak?

        2

        TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.

        4

        TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

        - Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

        - Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

        - Peşin ödemede yüzde 15 indirim

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"