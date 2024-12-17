TOKİ 415 konut ve 63 iş yeri satıyor! Satış nerede ve ne zaman olacak?
TOKİ, Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da 415 konut ve 63 iş yeri satıyor. İki gün sürecek müzayedeye gerçek veya tüzel kişiler katılım gösterebildiği gibi çevrim içi olarak da katılmak mümkün olacak. Peki, TOKİ satışı ne zaman yapacak? İşte, detaylar...
TOKİ, 415 konut ve 63 iş yerini satışa çıkarıyor. Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da yer alan taşınmazlar iki gün sürecek açık artırma ile alıcısını bulacak. Peki, TOKİ taşınmaz satışını ne zaman ve nerede yapacak, ödeme şartları ne olacak? İşte, detaylar...
TOKİ 415 KONUT VE 63 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Müzayede 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.
TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Satış Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.