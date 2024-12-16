TOKİ, 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler de yer alıyor. Alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken, açık artırmaya katılmak için katılım teminatı da ödemesi gerekiyor. Peki, TOKİ 607 arsa satışı nerede ve ne zaman? İşte, detaylar...