TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkulü satıyor: Konut ve iş yerleri kaç ay vade ile satışa çıkacak?
TOKİ 46 ilde konut ve iş yerlerinden oluşan 460 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Konutlar 120 ay vade, iş yerleri ise ödeme planına göre 96 veya 120 ay vadeye göre ödenebiliyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışın yanı sıra, isteyenler çevrim içi teklifte de bulunabilecek. İşte, TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışına dair detaylar
TOKİ, 46 ilde 460 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Konut ve iş yerleri 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak müzayede ile satışa çıkacak ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. İş yeri alıcılarının yüzde 10 peşin, konut alıcılarının ise yüzde 25 peşin ödeme yapması gerekiyor. İşte, TOKİ 460 gayrimenkul satışı
TOKİ 46 İDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?
TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkulü, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde satışa çıkaracak.
Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.
Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ 46 İDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
İş yerleri: 373 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade
Konut: Yüzde 25 peşin 120 ay vade
GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE?
Konutlar: Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli.
İş yerleri: yrıca, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak.