TOKİ 47 ilde; 151'i konut, 218'i iş yeri olmak üzere 369 gayrimenkulü satıyor. İki gün sürecek açık artırmada alıcılar iki farklı ödeme planından birini seçebilecek. Ancak her halükarda alıcıların yüzde 15 ile 25 arasında değişen bir tutarda peşinat vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...