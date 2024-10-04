TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! TOKİ gayrimenkul satışı yapılacak iller
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkulü satıyor. İş yeri ve konuttan oluşan varlıklar, iki gün sürecek açık artırma ile alıcısını bulacak. Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek satışa çevrim içi katılım da sağlanabilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...
TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 151'i konut, 218'i iş yeri olan gayrimenkuller iki gün sürecek açık artırma ile satılacak. Alıcılar, üç farklı ödeme planı arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek ancak tüm ödeme şekillerinde en az yüzde 15 peşinat verilmesi zorunlu. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...
TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli
TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.
Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.