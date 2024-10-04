TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 151'i konut, 218'i iş yeri olan gayrimenkuller iki gün sürecek açık artırma ile satılacak. Alıcılar, üç farklı ödeme planı arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek ancak tüm ödeme şekillerinde en az yüzde 15 peşinat verilmesi zorunlu. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...