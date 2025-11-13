Habertürk
        TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 100 bin daire İstanbul'da (Anadolu-Avrupa Yakası) nereye inşa edilecek, hangi ilçeye kaç konut yapılacak?

        TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak? Semt haritası açıklandı!

        Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesi için süreç hızla ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yılın başında valiliklere gönderdiği talimatın ardından illerde uygun alanlar tek tek belirlendi. Nüfus yoğunluğu ve altyapı olanaklarına göre planlanan projede 1+1 ve 2+1 tipinde, 55 ile 80 metrekare arasında değişen yatay mimarili konutlar inşa edilecek. Kura süreci yaklaşırken gözler özellikle İstanbul'da yapılacak konutların hangi ilçelerde yükseleceğine çevrildi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 22:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve belediye mülkiyetindeki, ulaşım ve altyapıya yakın arazilerin değerlendirilmesiyle birlikte illere göre konut kontenjanları ve inşaat sahaları belirlendi. Proje kapsamında, modern ve afetlere dayanıklı standartlarda 1+1 ve 2+1 daireler vatandaşlara sunulacak. Başvuru sürecinin devam ettiği günlerde, özellikle İstanbul’da konutların hangi ilçelerde yapılacağı ve ödeme planlarının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...

        2

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        3

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        5

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        6

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

