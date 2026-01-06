TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekim tarihleri belli oldu.

6 Ocak 2026 Salı

Mardin: 11:00 - Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu

Ağrı: 13:00 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu

7 Ocak 2026 Çarşamba

Batman: 11:00 - Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu

Iğdır: (Saat açıklanmadı)

8 Ocak 2026 Perşembe

Bitlis: 11:00 -Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu

Kars: (Saat açıklanmadı)

9 Ocak 2026 Cuma

Muş: 11:00 - Alparslan Üni. İlahiyat Fak. Konferans Salonu

Ardahan: 11:00 - Ardahan Üni. Aşık Şenlik Kültür Mer.

10 Ocak 2026 Cumartesi

Antalya

Bingöl

11 Ocak 2026 Pazar

Artvin

Tunceli