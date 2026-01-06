TOKİ 500 bin konut kura takvimi: 2026 TOKİ sosyal konut kura çekimi başvuru sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı?
TOKİ 500 bin konut kura takvimi yakından takip ediliyor. Dönemin en kapsamlı projesi olan sosyal konut projesinde il il kura takvimi duyuruluyor. En son Mardin ve Ağrı ilimizde kuralar çekildi. TOKİ 500 Bin konut projesinde hak sahipleri, kura sonuçlarını canlı olarak takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için kura tarihleri merak ediliyor. Peki 2026 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte asil ve yedek isim listesi ve tüm detaylar
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 il için TOKİ sosyal konut kura çekilişi takvimi yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut çekiliş başvuru sonuçları takvimi, müracaat eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Son yılların en büyük sosyal konut projesi kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerin TOKİ 500 bin konut çekilişi ne zaman?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ
Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekim tarihleri belli oldu.
6 Ocak 2026 Salı
Mardin: 11:00 - Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu
Ağrı: 13:00 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu
7 Ocak 2026 Çarşamba
Batman: 11:00 - Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu
Iğdır: (Saat açıklanmadı)
8 Ocak 2026 Perşembe
Bitlis: 11:00 -Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu
Kars: (Saat açıklanmadı)
9 Ocak 2026 Cuma
Muş: 11:00 - Alparslan Üni. İlahiyat Fak. Konferans Salonu
Ardahan: 11:00 - Ardahan Üni. Aşık Şenlik Kültür Mer.
10 Ocak 2026 Cumartesi
Antalya
Bingöl
11 Ocak 2026 Pazar
Artvin
Tunceli
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TOKİ İL BAZINDA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak ve etap etap devam edecek. 81 ilde projeler yapılacak, konut sayısı ihtiyaca göre değişecek. En fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da yer alacak. Ankara’da 30 bin 973, İzmir’de 21 bin 20 konut inşa edilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanıyor.