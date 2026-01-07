TOKİ projesinde heyecan kura çekimi ile devam ediyor. Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak konutlar, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle kura çekiminin ardından hak sahipleri ile buluşacak. Konutların teslimatı ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Öte yandan TOKİ sosyal konut projesinde başvuru sürecinin ardından kura çekimi ile asil ve yedek hak sahipleri e-Devlet ve TOKİ Resmi İnternet Sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu?" İşte TOKİ kura takvimi...