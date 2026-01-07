Habertürk
        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi 29 Aralık tarihinde Adıyaman'da başladı. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan projede 2+1 ve 1+1 sosyal konutlar, kura çekiminin ardından isim listesiyle açıklanıyor. Bu kapsamda başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il il kura takvimi netleşmeye başladı. Belirtilen tarihlerde başvuru yapan vatandaşlar, bulunduğu ilde kura çekilişinin yapılacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı?" İşte 2026 TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir il il kura tarihleri...

        Giriş: 07.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 08.01.2026 - 08:11
        TOKİ projesinde heyecan kura çekimi ile devam ediyor. Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak konutlar, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle kura çekiminin ardından hak sahipleri ile buluşacak. Konutların teslimatı ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Öte yandan TOKİ sosyal konut projesinde başvuru sürecinin ardından kura çekimi ile asil ve yedek hak sahipleri e-Devlet ve TOKİ Resmi İnternet Sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu?" İşte TOKİ kura takvimi...

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        8 Ocak 2026 Perşembe

        Bitlis: 11:00 -Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu

        Kars: saat 14.30’da

        Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu

        9 Ocak 2026 Cuma

        Muş: 11:00 - Alparslan Üni. İlahiyat Fak. Konferans Salonu

        Ardahan: 11:00 - Ardahan Üni. Aşık Şenlik Kültür Mer.

        10 Ocak 2026 Cumartesi

        Antalya

        Bingöl

        11 Ocak 2026 Pazar

        Artvin

        Tunceli

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

        TOKİ TAKSİTLERİ ARTIYOR MU, SABİT Mİ?

        TOKİ başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlaması bekleniyor..

