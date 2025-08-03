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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 56 ilde 642 arsa satacak! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı belli mi ve şartları nelerdir?

        TOKİ 56 ilde 642 arsa satacak! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı belli mi ve şartları nelerdir?

        TOKİ 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek olan satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek. İsteyen vatandaşlar müzayedeye çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Öte yandan, katılım için gerekli şartlardan biri olarak alıcıların, arsa bedeline göre belirlenen katılım teminatı tutarını ödemesi gerekiyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı belli mi ve şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 09:35 Güncelleme: 03.08.2025 - 09:35
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        TOKİ’nin 56 ilde 642 arsayı satışa çıkaracağı tarihler belli oldu. Arsa almak isteyenler TOKİ arsa satışı tarihi, ödeme planı ve illerini merak ediyor. Alıcılar, diledikleri arsayı yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle satın alma imkânına sahip olacak. İşte, TOKİ 56 ilde 642 arsa satışı tarihi, ödeme planı ve şartları gibi detaylar

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        TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIYOR

        TOKİ, 56 ilde olmak üzere 642 arsa satıyor. Açık artırma, 5-6 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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        TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR HANGİ İLDE?

        TOKİ, arsa satışını saat 10.30 şu iki adreste gerçekleştirecek;

        - TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

        5 Ağustos 2025 Salı Lot 001-324

        Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.

        6 Ağustos 2025 Çarşamba Lot 325-642

        Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.

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        ÇEVRİM İÇİ TEKLİF SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.

        Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım” yazısı yer almalıdır.

        Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.

        Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (maksimum 10 MB) olarak gönderilmeli.

        Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.

        Dekont: Başka yazı yazılmadan açıklama alanına adı-soyadı yazılmalı.

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        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

        Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,

        Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,

        Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,

        Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,

        Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

        Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.

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