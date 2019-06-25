TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu vatandaşlar tarafından en çok aranılanlar arasında yerini aldı. İstanbul'da başlatılan 50 bin konut projesi için başvurular tamamlanmış ve kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Toplu Konut İdaresi İstanbul kura çekimi tarihini belirledi.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında Mart ayında müjdelenen 67 ilde 50 bin konut projesi kapsamında başvuruları Mart ve Nisan ayları içerisinde alındı. En çok başvuru Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dan geldi. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 5 proje kapsamında 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul içerisinde gerçekleştirilen 5 projede ise en çok başvuru Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için gerçekleştirildi.