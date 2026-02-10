TOKİ Adana kura tarihi: TOKİ Şubat takvimi ile Adana kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Her gün il bazında kuralar sonuçlanırken, vatandaşlar Adana kura tarihini merak ediyor. TOKİ, Adana Merkez (Çukurova, Sarıçam) olmak üzere Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Aladağ, Feke, İmamoğlu, Tufanbeyli gibi birçok ilçede toplam 12 bin 400 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Adana kurası ne zaman yapılacak, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…
TOKİ tarafından 81 ilde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Adana kura tarihi araştırılıyor. Adana’da toplam 12 bin 400 konut hayata geçirilerek binlerce vatandaş ev sahibi olacak. TOKİ hak sahibi sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 kura takvimini paylaştı. Takvim kapsamında “TOKİ Adana kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
TOKİ ADANA’DA 12 BİN 400 KONUT İNŞA EDECEK
TOKİ, 81 ilde 500 bin konut projesi doğrultusunda kura çekimlerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Kuralar sonucunda binlerce vatandaş ev sahibi oluyor.
Proje kapsamında TOKİ Adana’da 12 bin 400 konut hayata geçiriyor.
TOKİ ADANA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler listesi henüz açıklanmadı. Kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden duyurulacak.
TOKİ ADANA KURASI KABUL VE RED İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
TOKİ ADANA KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 kura takvimini yayınladı. Takvim kapsamında Adana’da yapılacak kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ ADANA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ’nin Adana’da hayata geçireceği 12 bin 400 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Adana Merkez’de (Çukurova, Sarıçam) 9 bin 700,
Ceyhan’da 600,
Karaisalı’da 300,
Karataş’ta 300,
Aladağ’da 200,
Feke’de 200,
İmamoğlu’nda 200,
Tufanbeyli’de 200,
Yumurtalık’ta 200,
Pozantı’da 200,
Saimbeyli’de 150,
Kozan’da 150 konut inşa edilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişleri sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Vatandaşlar kura sürecini, TOKİ YouTube kanalından anbean izleyebilecek.