Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Adana kura tarihi: 500 bin konut ile Adana kura tarihi ne zaman, hangi gün yapılacak? TOKİ Adana isim listesi sorgulama

        TOKİ Adana kura tarihi: TOKİ Şubat takvimi ile Adana kura çekimi ne zaman yapılacak?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Her gün il bazında kuralar sonuçlanırken, vatandaşlar Adana kura tarihini merak ediyor. TOKİ, Adana Merkez (Çukurova, Sarıçam) olmak üzere Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Aladağ, Feke, İmamoğlu, Tufanbeyli gibi birçok ilçede toplam 12 bin 400 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Adana kurası ne zaman yapılacak, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ tarafından 81 ilde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Adana kura tarihi araştırılıyor. Adana’da toplam 12 bin 400 konut hayata geçirilerek binlerce vatandaş ev sahibi olacak. TOKİ hak sahibi sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 kura takvimini paylaştı. Takvim kapsamında “TOKİ Adana kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        TOKİ ADANA’DA 12 BİN 400 KONUT İNŞA EDECEK

        TOKİ, 81 ilde 500 bin konut projesi doğrultusunda kura çekimlerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Kuralar sonucunda binlerce vatandaş ev sahibi oluyor.

        Proje kapsamında TOKİ Adana’da 12 bin 400 konut hayata geçiriyor.

        3

        TOKİ ADANA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

        Başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler listesi henüz açıklanmadı. Kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden duyurulacak.

        TOKİ ADANA KURASI KABUL VE RED İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        4

        TOKİ ADANA KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 kura takvimini yayınladı. Takvim kapsamında Adana’da yapılacak kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        5

        TOKİ ADANA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Adana’da hayata geçireceği 12 bin 400 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Adana Merkez’de (Çukurova, Sarıçam) 9 bin 700,

        Ceyhan’da 600,

        Karaisalı’da 300,

        Karataş’ta 300,

        Aladağ’da 200,

        Feke’de 200,

        İmamoğlu’nda 200,

        Tufanbeyli’de 200,

        Yumurtalık’ta 200,

        Pozantı’da 200,

        Saimbeyli’de 150,

        Kozan’da 150 konut inşa edilecek.

        6

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura çekilişleri sonuçları,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        7

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Vatandaşlar kura sürecini, TOKİ YouTube kanalından anbean izleyebilecek.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı