TOKİ tarafından 81 ilde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Adana kura tarihi araştırılıyor. Adana’da toplam 12 bin 400 konut hayata geçirilerek binlerce vatandaş ev sahibi olacak. TOKİ hak sahibi sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 kura takvimini paylaştı. Takvim kapsamında “TOKİ Adana kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…