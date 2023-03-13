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Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama

İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni haftanın kura takvimini paylaşmasının ardından Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekim tarihleri araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda 1320 müstakil arsa, TOKİ Afyonkarahisar Merkez kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerinin olacak. İşte Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başlanlığı TOKİ kura tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. TOKİ kura çekimi, kura takviminin paylaşılmasının ardından geçtiğimiz günlerde yeniden başladı. Yaşanan gelişmelerinin ardından TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi 13 Mart Pazartesi günü canlı yayında gerçekleşti. İşte Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları isimli listesi sorgulama...
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

    13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

    13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

    13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440

    13 Mart 2023: Aydın Merkez165

    13 Mart 2023: Isparta Merkez 440

    13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320

     
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200

    14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660

    14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650

    15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

     
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

    16 Mart 2023: Kars Merkez 330

    16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

    16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

    16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

     
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

    16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

    16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

    17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

     
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

    17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

    17 Mart 2023: Batman Merkez 550

    17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

     
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    AFYONKARAHİSAR TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

    13 Mart 2023 Pazartesi bugün Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi yapıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar Merkez'de 1320 müstakil arsanın hak sahibi belli oldu.

    TOKİ AFYONKARAHİSAR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

    TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Afyonkarahisar arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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