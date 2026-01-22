Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Amasya 2601 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Amasya 2 bin 601 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan takvime göre sıra Amasya'ya geldi. Amasya'da inşa edilecek 2 bin 601 konut için hak sahipliği belirleme kurası 22 Ocak Perşembe bugün yapılacak. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Amasya kura çekimi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir?'' sorularını gündeme taşıdı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Amasya kura sonuçları erişime açılacak. İşte 22 Ocak 2026 TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Giriş: 22.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:30
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün Amasya’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Amasya kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ Amasya kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Amasya kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        Saat 13.00'te başlayacak çekiliş, Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Amasya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Amasya kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        AMASYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Amasya’nın Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerinde toplam 2 bin 601 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 2100

        Göynücek 126

        Gümüşhacıköy 100

        Hamamözü 45

        Merzifon 150

        Suluova 80

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
