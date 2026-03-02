Canlı
        Haberler Bilgi TOKİ Ankara kura tarihi 2026: TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilen ve kabul edilmeyenler listesi

        TOKİ Ankara kura tarihi: TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaştı. Böylelikle başta Ankara olmak üzere, Muğla, Hatay, İzmir kura tarihleri belli oldu. Başkent'ten başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Ankara kura çekimi tarihi ve saatini araştırmaya başladı. Ankara genelinde inşa edilecek 31 bin 73 konut TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 1+1 ve 2+1 TOKİ Ankara kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 20:56 Güncelleme:
        1

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu. Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Ankara üzerinden başvuru yapanlar TOKİ kura çekim tarihini gündemine aldı. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Ankara başvurusu kabul edilen ve kabul edilmeyenler listesi...

        2

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI

        TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü yapılacak. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

        3

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

        TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ANKARA İLÇE İLÇE TOKİ KONUTLARI DAĞILIMI

        Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

        Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut,

        Sincan Temelli'de 4 bin konut,

        Polatlı'da 1500 konut,

        Beypazarı'nda 750 konut,

        Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut,

        Kahramankazan'da 300 konut,

        Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut,

        Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut,

        Güdül'de 142 konut,

        Bala'da 110 konut,

        Evren'de 41 konut,

        Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut.

        5

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

        Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Ankara’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        İLK TESLİMAT 2027'DE

        Ankara'da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

        Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

        "Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da 500'er, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise 150'şer konut."

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
