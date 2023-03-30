Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı TOKİ sosyal projesi kapsamında 1 milyon arsa satışa sunuldu. Kademeli olarak devam eden TOKİ arsa kura çekilişinde heyecan Antalya'da devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşların gözü TOKİ Antalya müşterek arsa kura çekimi sonuçlarına çevrildi. İşte Antalya TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme ekranı...