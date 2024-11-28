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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Arnavutköy kura sonuçları 2024: Sosyal konut belirleme kura çekimi devam ediyor! 3+1 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle: 3+1 TOKİ İstanbul Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları açıklandı mı?

        TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle ekranı bu kez 3+1 daireler için araştırılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Arnavutköy'de 100.000 Sosyal Konut Projesi hayata geçirilmişti. 3718 daireden oluşan proje kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi, 28 Kasım Perşembe günü devam edecek. Bugünkü kura çekimi ile Taşoluk ve Baklalı'daki 3+1 nitelikli toplam 1114 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 3+1 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:41
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        TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle ekranı 3+1 konutlar için araştırılıyor. TOKİ’nin İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hayata geçirdiği 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi devam ediyor. 3718 daireden oluşan proje kapsamında bugün Taşoluk ve Baklalı’da inşa edilen 3+1 nitelikli toplam 1114 dairenin kurası çekilecek. Noter huzurunda çekilen kura sonuçları, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Peki TOKİ İstanbul Arnavutköy 3+1 konut belirleme kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte 2024 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları sorgulama ekranı...

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        TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 100 BİN SOSYAL KONUT BELİRLEME KURA TARİHLERİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Arnavutköy 100.000 Sosyal Konut Projesi için konut belirleme ve sözleşme imzalama bilgilendirme notu paylaşmıştı.

        TOKİ’nin paylaşımı doğrultusunda 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi, 2+1 nitelikli daireler için 27 Kasım’da yapıldı.

        3+1 nitelikli konutların kura çekimi ise 28 Kasım 2024 Perşembe günü (bugün) yapılacak.

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        KURAYA DAHİL EDİLEN KONUTLAR

        Aşağıda yer alan projeler kapsamında yer alan konutlar kuraya dahil edilecektir.

        Proje Adı: İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, TAŞOLUK MAH. 158 ADET KONUT

        2+1: 116

        3+1: 42

        Toplam: 158

        Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Şube: Tüm Şubeler

        Teslim: 36 Ay

        Proje Adı: İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, BAKLALI MAH. 1. ETAP, 862 ADET KONUT

        2+1: 566

        3+1: 296

        Toplam: 862

        Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Şube: Tüm Şubeler

        Teslim: 36 Ay

        Proje Adı: İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, BAKLALI MAH. 2. ETAP, 722 ADET KONUT

        2+1: 514

        3+1: 208

        Toplam: 722

        Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Şube: Tüm Şubeler

        Teslim: 36 Ay

        Proje Adı: İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, BAKLALI MAH. 3. ETAP, 627 ADET KONUT

        2+1: 467

        3+1: 160

        Toplam: 627

        Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Şube: Tüm Şubeler

        Teslim: 36 Ay

        Proje Adı: İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, BAKLALI MAH. 4. ETAP, 846 ADET KONUT

        2+1: 606

        3+1: 240

        Toplam: 846

        Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Şube: Tüm Şubeler

        Teslim: 36 Ay

        Proje Adı: İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, BAKLALI MAH. 5. ETAP, 925 ADET KONUT

        2+1: 335

        3+1: 168

        Toplam: 503

        Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Şube: Tüm Şubeler

        Teslim: 36 Ay

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        TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 3+1 SOSYAL KONUT KURASI CANLI İZLE EKRANI

        Taşoluk ve Baklalı’da inşa edilen 3+1 1114 dairenin kurası, 28 Kasım Perşembe günü yani bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

        TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY 3+1 SOSYAL KONUT KURASI CANLI İZLE KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TOKİ ARNAVUTKÖY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Arnavutköy 3+1 konut belirleme kurası TOKİ’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ Arnavutköy kura sonuçları bu canlı yayınla öğrenilebilecek. Ayrıca kuraların çekildiği günün akşamında kura sonuçlarının kurumun internet sitesi üzerinden de yayımlanması bekleniyor.

        İSTANBUL ARNAVUTKÖY 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SATIŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

        Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, Ziraat Bankası şubelerinde 09 Aralık 2024-31 Ocak 2025 tarihleri arasında imzalanacak.

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        ÖDEME PLANI NASIL?

        Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

        1) 2+1 nitelikli konutlar için;

        - %10 peşinat bedeli için 240 ay vade,

        2) 3+1 nitelikli konutlar için;

        - %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

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        2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

        İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

        3+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

        Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

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        BANKADAN YAPILACAK İŞLEMLER

        Bankada Sözleşme imzalama aşamasında;

        Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir.

        Kayıtlı olmayanlar için Aralık 2019 / Ocak 2020 tarihi itibariyle İstanbul İli sınırları içinde son 1 yıldır oturuyor olduklarına dair Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet sisteminden alacakları ikamet ettiğini gösterir belge,

        Tüm konutlar için, hak sahiplerinin hane halkı gelirinin, başvuru tarihi (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) itibari ile en fazla net 6.000-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

        Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.),

        Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge ibraz edilecektir.

        Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

        Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.

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