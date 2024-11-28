AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverlerin gündeminde. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Cimbom’da Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile AZ Alkmaar - GS maçı saati ve canlı izle kanalı hakkında detaylar…