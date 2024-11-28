AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Rumen hakem Horatiu Fesnic'in yöneteceği karşılaşma AZ Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Hollanda mücadelesinde Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai forma giyemeyecek. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan elde eden Cimbom, 5. haftaya averajla 3. sırada girdi. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu…
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverlerin gündeminde. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Cimbom’da Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile AZ Alkmaar - GS maçı saati ve canlı izle kanalı hakkında detaylar…
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
AZ Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek.
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Galatasaray'ın Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılılar, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.
SARI KIRMIZILILARDA 4 EKSİK
Jakobs, Icardi, Sallai, ve Kaan Ayhan, müsabakada görev alamayacak
Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarınki müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.