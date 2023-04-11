TOKİ arsa kura takvimi güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni tarihler duyuruldu. 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki, İl il TOKİ arsa kuraları ne zaman, hangi illerde çekilecek? İşte, 2023 TOKİ arsa kura tarihleri...