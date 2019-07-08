Eskişehir Millet Bahçesi projesinde hiçbir aşamada yapılaşmanın planlanmadığını ve Eskişehirli vatandaşların daha çok yeşille buluşacağını ifade eden Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

Eskişehir Millet Bahçesi Projesinin toplam 56 bin 448 metrekare alanda yapılacağını belirten Bulut, “İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir. Ayrıca millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşlarımızın bilgilenmesi amacıyla proje görselleri millet bahçesi alanı çevresinde sergilenmektedir” dedi.

35 ilde 71 millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı millet bahçeleri projeleri doğrultusunda her ile en az bir millet

bahçesi yapma hedefi olduklarını belirten Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda millet bahçesi çalışmalarına ara verilmeksizin devam ettiklerini ifade etti.

Hedeflerinin 35 ilde 71 millet bahçesi yapmak olduğunu belirten Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“İdare olarak bugüne kadar iki millet bahçesinin yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor. 51 millet bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TOKİ olarak bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz.”

Eskişehir Millet Bahçesi’nde yapılaşma minimum seviyede

Eskişehir Millet Bahçesi’ne ayrı bir paragraf açan Başkan Bulut, millet bahçelerinin temel prensibinin vatandaşların daha çok yeşille ve oksijenle buluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili olarak ne ihale hazırlık aşamasında, ne de sonrasında kesinlikle bir yapılaşma planlanmadığını ve yapılmadığını vurguladı.

İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oranın Eskişehir Millet Bahçesi için yaklaşık yüzde 1,58 seviyesinde olduğunun altını çizen Bulut, “Eskişehir Millet Bahçesi projemizde yer altı otoparkı, millet kıraathanesi, iki tuvalet, bekçi kulübesi, havuz, gezinti yolları, giriş yolları, koşu ve bisiklet yolları bulunuyor” diye konuştu.

Bulut ayrıca, proje içerisinde etkinlik alanı, bitkisel peyzaj alanının içerisinde yapraklı, ibreli ağaçlar, çalı, sarmaşıklar ve çocuk oyun alanlarının olacağını söyledi.

Son günlerde Eskişehir’de hayata geçecek millet bahçesiyle ilgili bazı basın-yayın organları tarafından gerçek dışı bilgilerin servis edildiğini söyleyen Bulut; “Millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşlarımızın bilgilenmesi amacıyla proje görselleri sergilenmektedir. Vatandaşlarımız proje görsellerini buradan görebilirler” açıklamasında bulundu.