TOKİ Başkanı inşaat çalışmalarını anlattı

HABERTURK.COM

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Habertürk TV'de Gaziantep'te TOKİ tarafından inşa edilen binaların inşaat sahasında açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Güneyşehir'deyiz. Burada 10 bin üzerinde konut planlandı. Bütün sosyal donatılarıyla... Faydan ne kadar uzak kalabiliyorsak o kadar iyi. Şehrin gelişme aksında olan bir yer. Buranın seçilmesinin en önemli nedeni zeminin sağlam yapısı. Tüm jeoteknik, jeolojik raporlarla biz burayı yapılaşmaya açtık. Sosyal konutlarımız zaten devam ediyor ama rezerve alanımızın bir kısmını depremzedeler için yapıyoruz. Zemin artı 4 kattan oluşuyor binalar.

Her tarafı çelikle kaplanmış bir tünel şeklinde iki parçadan oluşan bir yapısı var binalarımızın beton kalıplarının. Kalıbın çok düzgün olması, betonun düzgün çıkmasını sağlıyor. Sadece kolonlar değil, perde beton da çok kritik.

"RADYE TEMEL BİNANIN YÜKÜNÜN TEMEL İLE UYGUN OLMASINI SAĞLIYOR"

Radye temel dediğimiz temel, hiçbir taşıyıcı elemanın tek başına değil bir bütün olarak çalışmasını sağlıyor. Radye binanın yükünün temel ile uygun olması ve taşımasını sağlıyor.

Düz demir artık üretilmiyor, 99 öncesi binalarda bulunabiliyor düz demir. Dayanım değerleriyle alakalı fark var. Nervürlü demir ilave etki yaratıyor.

C25 beton kullanıyoruz. Santralde üretip buraya getiriliyor ancak bunun bakımlarının da yapılması gerekiyor buraya geldikten sonra.

Perdenin içerisinde kolonlar var. 2018’den önce 18 santim perde betona izin veriliyordu ancak artık en az 20 cm olmak zorunda perde betonlar. Burada kolonlarla birlikte taşıyıcı perdeler de birlikte yükseliyor.

"TEHLİKEDEN UZAKLAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Biz tehlikeden uzaklaşmak zorundayız. En önemli unsur fay hatları. Dolayısıyla fay hatlarından uzaklaşıyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Sağlam zeminleri seçiyoruz. A sınıfından D sınıfına kadar zemin sınıfları var. Biz zorunda kalmadıkça zemin iyileştirmesi gerekmeyecek kadar güçlü zeminleri seçiyoruz.