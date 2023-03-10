TOKİ Başkanı inşaat çalışmalarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

TOKİ Başkanı inşaat çalışmalarını anlattı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Habertürk TV'de Gaziantep'te TOKİ tarafından inşa edilen binaların inşaat sahasında açıklamalarda bulundu. Bulut, "Biz tehlikeden uzaklaşmak zorundayız. En önemli unsur fay hatları. Dolayısıyla fay hatlarından uzaklaşıyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Sağlam zeminleri seçiyoruz. A sınıfından D sınıfına kadar zemin sınıfları var. Biz zorunda kalmadıkça zemin iyileştirmesi gerekmeyecek kadar güçlü zeminleri seçiyoruz" dedi

TOKİ Başkanı inşaat çalışmalarını anlattı
HABERTURK.COM

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Habertürk TV'de Gaziantep'te TOKİ tarafından inşa edilen binaların inşaat sahasında açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Güneyşehir'deyiz. Burada 10 bin üzerinde konut planlandı. Bütün sosyal donatılarıyla... Faydan ne kadar uzak kalabiliyorsak o kadar iyi. Şehrin gelişme aksında olan bir yer. Buranın seçilmesinin en önemli nedeni zeminin sağlam yapısı. Tüm jeoteknik, jeolojik raporlarla biz burayı yapılaşmaya açtık. Sosyal konutlarımız zaten devam ediyor ama rezerve alanımızın bir kısmını depremzedeler için yapıyoruz. Zemin artı 4 kattan oluşuyor binalar.

Her tarafı çelikle kaplanmış bir tünel şeklinde iki parçadan oluşan bir yapısı var binalarımızın beton kalıplarının. Kalıbın çok düzgün olması, betonun düzgün çıkmasını sağlıyor. Sadece kolonlar değil, perde beton da çok kritik.

"RADYE TEMEL BİNANIN YÜKÜNÜN TEMEL İLE UYGUN OLMASINI SAĞLIYOR"

Radye temel dediğimiz temel, hiçbir taşıyıcı elemanın tek başına değil bir bütün olarak çalışmasını sağlıyor. Radye binanın yükünün temel ile uygun olması ve taşımasını sağlıyor.

Düz demir artık üretilmiyor, 99 öncesi binalarda bulunabiliyor düz demir. Dayanım değerleriyle alakalı fark var. Nervürlü demir ilave etki yaratıyor.

C25 beton kullanıyoruz. Santralde üretip buraya getiriliyor ancak bunun bakımlarının da yapılması gerekiyor buraya geldikten sonra.

Perdenin içerisinde kolonlar var. 2018’den önce 18 santim perde betona izin veriliyordu ancak artık en az 20 cm olmak zorunda perde betonlar. Burada kolonlarla birlikte taşıyıcı perdeler de birlikte yükseliyor.

"TEHLİKEDEN UZAKLAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Biz tehlikeden uzaklaşmak zorundayız. En önemli unsur fay hatları. Dolayısıyla fay hatlarından uzaklaşıyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Sağlam zeminleri seçiyoruz. A sınıfından D sınıfına kadar zemin sınıfları var. Biz zorunda kalmadıkça zemin iyileştirmesi gerekmeyecek kadar güçlü zeminleri seçiyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kiralar en çok bu ilçede arttı!
EMLAK Kiralar en çok bu ilçede arttı
Kentsel dönüşümde rezerv alan neresi olacak?
EMLAK Rezerv alan neresi olacak?
Kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımı artırıldı
EMLAK Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2022’yi büyümeyle kapattı
EMLAK İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2022’yi büyümeyle ...
Karbon elyaf güçlendirme yöntemini anlattılar
EMLAK Karbon elyaf güçlendirme yöntemini anlattılar
THBB Başkanı Yavuz Işık: Doğru alınmayan taze beton numuneleri yanıltıcı sonuçlara sebep oluyor
EMLAK "Doğru alınmayan numuneler yanıltır"
Son dakika haberi Bozdağ'dan fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama
EMLAK Bozdağ'dan fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama
TMB Başkanı M. Erdal Eren: "Afet odaklı kentsel dönüşüm acil ihtiyaç"
EMLAK "Afet odaklı kentsel dönüşüm acil ihtiyaç"
Deprem sonrası en çok göç alan iller Ankara, Antalya, Mersin ve Elazığ oldu
EMLAK Deprem sonrası en çok göç alan iller
İstanbul'da 1.5 milyon konut taşınacak
EMLAK İstanbul'da 1.5 milyon konut taşınacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.