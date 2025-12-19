TOKİ başvuruları bugün sona eriyor! TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı, şartları, ücreti ve ödeme planı
TOKİ başvuruları için son güne girildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu noktada TOKİ başvuru şartları ve ücreti gibi detaylar henüz başvuru yapmayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 81 ilde 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak projede; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan ayrılmıştı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı nasıl? İşte projeye ilişkin merak edilen tüm detaylar...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sürecinin sonuna gelindi. Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular bugün sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek olup ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak. Uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, son başvuru gününde TOKİ başvuru şartları, ücreti, 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı gibi detayları araştırıyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl? İşte 2025 TOKİ başvuru ekranı ve projenin detayları…
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru sürecinin sonuna gelindi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projeye başvurular, 19 Aralık 2025 Cuma günü (bugün) saat 17.00'de sona erecek.
e-Devlet başvuruları ise 18 Aralık 2025 tarihinde sona erdi.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, bugün saat 17.00'ye kadar Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası’nın yetkili şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuru bedeli 5000 TL olacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden başvuru ücreti alınmayacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: KİMLER SOSYAL KONUT SAHİBİ OLABİLİR?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nden ev sahibi olabilmek için belirlenen temel şartlar şunlardır:
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
HAK SAHİPLERİNE GÖRE DAĞILIM
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin;
yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler,
yüzde 5'ini engelliler,
yüzde 20'sini emekliler,
yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler,
yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler,
kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
İLK KURA ÇEKİMİ 29 ARALIK'TA
Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar başlayacak.
Projede ilk kura çekimi 29 Aralık 2025 tarihinde yapılacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Evler yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* Anadolu'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* Anadolu'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE
Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
İşte 1+1 (55 metrekare), 2+1 (65 metrekare) ve 2+1 (80 metrekare) dairelerin örnek görselleri...