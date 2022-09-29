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TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

TOKİ toplu konut projesine başvuran ancak başvurudan vazgeçmek isteyenler başvuru iptalinin nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Peki, TOKİ başvuru iptali e-Devlet sayfası üzerinden yapılır mı? İşte e-Devlet TOKİ başvuru iptali sorusuyla ilgili detaylar...

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  • TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

    TOKİ başvuruları nasıl iptal edilir? TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? TOKİ sosyal konut kapsamında; 81 il ve tüm ilçelerde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak başvuruların başlamasıyla başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Başvurusundan vazgeçenler ise TOKİ başvuru iptalinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ başvuru iptali nereden yapılır, e-Devlet'ten mi? İşte detaylar...
  • TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

    TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

    TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterli oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenememesi durumunda ise evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor.
  • TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

    Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
  • TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

     
  • TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • TOKİ başvuru iptali e-Devlet üzerinden yapılır mı? Adım adım TOKİ başvuru iptali

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

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