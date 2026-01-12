TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı

Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri TOKİ kura sonuçları sonrası belli olacak. TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. Sonuçlar e devlet ekranında olacak. Peki TOKİ Bayburt TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?