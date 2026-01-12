Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı

        TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı

        TOKİ Bayburt kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda yapılıyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut çekiliş başvuru sonuçları takvimi, müracaat eden vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Bayburt kura çekimi de YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri TOKİ kura sonuçları sonrası belli olacak. TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. Sonuçlar e devlet ekranında olacak. Peki TOKİ Bayburt TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?

        2

        BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bayburt için planlanan TOKİ kura çekimi ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de düzenlenecek. Kura çekiminin adresi Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu olacak. Bayburt kura çekimi de YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

        3

        TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri noter onayının alınmasıyla birlikte ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?