TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ Bayburt kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda yapılıyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut çekiliş başvuru sonuçları takvimi, müracaat eden vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Bayburt kura çekimi de YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı
Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri TOKİ kura sonuçları sonrası belli olacak. TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. Sonuçlar e devlet ekranında olacak. Peki TOKİ Bayburt TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?
BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bayburt için planlanan TOKİ kura çekimi ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de düzenlenecek. Kura çekiminin adresi Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu olacak. Bayburt kura çekimi de YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri noter onayının alınmasıyla birlikte ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.