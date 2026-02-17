TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 17 bin 225 konutun inşa edileceği Bursa kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ soruları yanıt arıyor. Bursa kurası öncesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler isim listesi yayınlandı. İşte, 2026 TOKİ Bursa kura tarihi ve konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi!