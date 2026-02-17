Canlı
        TOKİ Bursa kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Bursa konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi 

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bursa'da 1+1 ve 2+1 şeklinde toplam 17 bin 225 konut inşa edilecek. TOKİ Bursa kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım devam ederken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Bursa kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Bursa konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Giriş: 17.02.2026 - 14:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:50
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Bursa’da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi erişime açıldı. Böylece Bursa’nın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 17 bin 225 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Bursa konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

        2

        TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda yapılacak.

        3

        TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BURSA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550

        Büyükorhan 100

        Gemlik 3000

        Harmancık 100

        İnegöl 4000

        İznik 250

        Keles 100

        Mudanya 300

        Mustafakemalpaşa 750

        Orhaneli 175

        Bursa Orhangazi 400

        Yenişehir 500

        5

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bursa kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
