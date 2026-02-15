Canlı
        TOKİ Çanakkale kurası ne zaman, hangi tarihte? Çanakkale kura takvimi belli oldu

        'Türkiye Yüzyılının Konut Projesi" kapsamında Çanakkale'de inşa edilecek konutlar için hak sahipleri geri sayıma geçti. 16-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan TOKİ kura takviminde Çanakkale ilimizde yer aldı. Peki TOKİ Çanakkale kurası ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 15.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:21
        TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale’de yapılacak 6 bin 865 konut için kura heyecanı sürüyor. Çanakkale kura tarihi açıklandı. Peki Çanakkale kurası ne zaman, nerede yapılacak?

        TOKİ ÇANAKKALE'DE NEREDE, KAÇ KONUT YAPACAK?

        Merkez: 1.350

        Ayvacık: 250

        Biga: 450

        Biga Karabiga: 100

        Çan: 300

        Ezine: 450

        Gelibolu: 300

        Yenice: 76

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Yeni konutlara hak kazanacak isimleri belirleyecek kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de yapılacak. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle birlikte, hak sahipleri netleşecek ve vatandaşların yeni evlerine kavuşma sürecinde önemli bir aşama tamamlanmış olacak.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

        Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi

        e-Devlet Kapısı

        Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

