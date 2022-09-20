TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı 0:00 / 0:00

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TOKİ, kurumun ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada 250 bin sosyal konut projesi kapsamında "Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu yönünde şikayetlerin geldiği ifade edildi.

Açıklamada "Herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefon veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemelidir" denildi.

Açıklamada ayrıca böyle bir talepte bulunan kişilerin savcılığa şikayet edilmesi gerektiği ifade edildi.