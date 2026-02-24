Canlı
        TOKİ Denizli kurasına katılacak isimler açıklandı! Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Denizli konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi

        TOKİ Denizli kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Denizli konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Denizli'de 1+1 ve 2+1 tipinde 6 bin 370 konut inşa edilecek. TOKİ Denizli kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Denizli kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Denizli konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 07:34
        1

        Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura takvimi yayınlandı. Böylece ‘’TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt buldu. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sayfası üzerinden konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 55 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Denizli konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

        2

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, noter huzurunda Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        3

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Denizli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DENİZLİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 370 konut inşa edecek.

        İşte İlçe İlçe Konut Sayıları;

        Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4700

        Acıpayam 750

        Baklan 30

        Bekilli 200

        Beyağaç 50

        Bozkurt 50

        Buldan 24

        Çal 100

        Çameli 100

        Çivril 100

        Güney 94

        Kale 50

        Sarayköy 22

        Tavas 100

        5

        TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Denizli’de konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Denizli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
