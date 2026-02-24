Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ EDİRNE KURA TARİHİ 2026: TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi

        TOKİ Edirne kura tarihi, saati ve yeri 2026: TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde bugüne kadar yapılan çekilişlerle 69 ilde hak sahipleri belirlenirken gözler TOKİ Edirne kurasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Şubat-1 Mart haftasının kura takvimini paylaştı. Böylece 2026 TOKİ Edirne kura tarihi, saati ve yeri belli oldu. Ayrıca başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla beklenen konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi de yayımlandı. Bilindiği üzere proje kapsamında Edirne'de toplam 2 bin 530 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 07:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 530 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Edirne kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ soruları yanıt arıyor. Edirne kurası için geri sayım sürerken konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte, 2026 TOKİ Edirne konut kurası tarihi ve konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

        2

        TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak. Böylece toplam 19 bin 543 konutun hak sahipleri belli olacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Şubat-1 Mart haftasının kura takvimini paylaştı.

        Bakan Murat kurum tarafından paylaşılan takvime göre TOKİ Edirne kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Edirne kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        EDİRNE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Edirne’nin Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde toplam 2 bin 530 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Enez 100

        Havsa 90

        İpsala 200

        Keşan 450

        Lalapaşa 80

        Meriç 100

        Meriç Subaşı 60

        Süloğlu 100

        Uzunköprü 350

        5

        TOKİ EDİRNE KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Edirne’de konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, kuraya katılamayacak.

        TOKİ EDİRNE KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ EDİRNE KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Edirne’nin Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ EDİRNE KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Edirne kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        .

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        "Anlaşma olmazsa İran için kötü bir gün olacak"
        "Anlaşma olmazsa İran için kötü bir gün olacak"