Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ESKİŞEHİR KURA TARİHİ 2026: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu!

        TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Eskişehir kura tarihi, saati, konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Eskişehir'de toplam 6 bin 55 konut inşa edilecek. Merakla beklenen TOKİ Eskişehir kura tarihi, saati ve yeri açıklandı. Ayrıca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece TOKİ Eskişehir kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. Peki, TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 2026 TOKİ Eskişehir konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 6 bin 55 konutun inşa edileceği Eskişehir kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyor. ‘’TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yanıtlandı. Ayrıca Eskişehir kurası öncesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler açıklandı. İşte, 2026 TOKİ Eskişehir konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

        2

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Eskişehir kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş Porsuk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Eskişehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ESKİŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Eskişehir’in Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı), Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde toplam 6 bin 55 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı) 5080/

        Alpu 60

        Beylikova 50

        Çifteler 80

        Günyüzü 80

        Han 35

        İnönü 200

        Mahmudiye 80

        Mihalgazi 34

        Mihalıççık 77

        Sarıcakaya 79

        Seyitgazi 80

        Sivrihisar 120

        5

        TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Eskişehir’de konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Eskişehir’in Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Eskişehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi gözaltına alındı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi gözaltına alındı
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları