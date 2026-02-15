Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura takvimi yayınlandı. Böylece ‘’TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ soruları yanıt buldu. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sayfası üzerinden konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 55 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Eskişehir konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…