TOKİ Eskişehir kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Eskişehir konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir'de 6 bin 55 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Eskişehir kura sonuçları için geri sayıma geçti. Bekleyiş sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesini paylaştı. Böylece TOKİ Eskişehir kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Eskişehir konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura takvimi yayınlandı. Böylece ‘’TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ soruları yanıt buldu. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sayfası üzerinden konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 55 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Eskişehir konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ Eskişehir kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, noter huzurunda Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Eskişehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ESKİŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Eskişehir’in Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı), Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde toplam 6 bin 55 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı) 5080/
Alpu 60
Beylikova 50
Çifteler 80
Günyüzü 80
Han 35
İnönü 200
Mahmudiye 80
Mihalgazi 34
Mihalıççık 77
Sarıcakaya 79
Seyitgazi 80
Sivrihisar 120
TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Eskişehir’in Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Eskişehir’de konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ ESKİŞEHİR KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Eskişehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.