TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? 940 TOKİ Gümüşhane kura sonuçları sorgulama ekranı
Gümüşhane TOKİ kura sonuçları sorgulaması başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Gümüşhane'de kura çekimi gerçekleştiriliyor. Gümüşhane Merkez (200 konut), Kelkit, Köse, Kürtün ve diğer ilçelerdeki toplam 940 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Gümüşhane kura sonucu e devlet ekranından sorgulanabiliyor. İşte, 12 Ocak 2026 Gümüşhane TOKİ kura sonuçları asil ve yedek liste sorgulama ekranı
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane’de inşa edilecek 940 konut için kura çekimi bugün canlı yayında tamamlanıyor. Gümüşhane TOKİ kura sonuçları isim isim liste halinde açıklanıyor. Peki TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ 12 Ocak 2026 Gümüşhane kura çekimi saat 10.00'da Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. TOKİ kura çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜMÜŞHANE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ Gümüşhane’de Gümüşhane Merkez (200 konut), Kelkit, Köse, Kürtün, Torul, Şiran ilçelerinde 940 konut inşa edilecek.
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.