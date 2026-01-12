TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? 940 TOKİ Gümüşhane kura sonuçları sorgulama ekranı

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane’de inşa edilecek 940 konut için kura çekimi bugün canlı yayında tamamlanıyor. Gümüşhane TOKİ kura sonuçları isim isim liste halinde açıklanıyor. Peki TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?