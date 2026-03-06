TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Hatay 13 bin 289 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde Hatay kurası, 6 Mart Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen tören ile çekildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece Hatay'ın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Hatay kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 6 Mart 2026 TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. 6 Mart 2026 Cuma günü Hatay projelerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Hatay kura sonuçlarına e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişebilecek. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.
Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 13 bin 289 hak sahibinin isimleri belirlendi.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Hatay kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
HATAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Antakya, Defne) 6800
Altınözü 500
Arsuz 200
Belen 300
Dörtyol 270
Erzin 50
Hassa 1500
İskenderun 1354
Kırıkhan 600
Kumlu 70
Payas 95
Reyhanlı 750
Samandağ 500
Yayladağı 300