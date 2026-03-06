Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 13 bin 289 konut TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Hatay 13 bin 289 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde Hatay kurası, 6 Mart Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen tören ile çekildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece Hatay'ın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Hatay kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 6 Mart 2026 TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 19:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. 6 Mart 2026 Cuma günü Hatay projelerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Hatay kura sonuçlarına e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişebilecek. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

        Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 13 bin 289 hak sahibinin isimleri belirlendi.

        3

        TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Hatay kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        HATAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Antakya, Defne) 6800

        Altınözü 500

        Arsuz 200

        Belen 300

        Dörtyol 270

        Erzin 50

        Hassa 1500

        İskenderun 1354

        Kırıkhan 600

        Kumlu 70

        Payas 95

        Reyhanlı 750

        Samandağ 500

        Yayladağı 300

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!