TOKİ 500 bin konut projesi ile il bazında kuralar tamamlanıyor. Aralık ayından bu yana 50’den fazla ilde kura çekimleri yapılırken, Hatay kurası tarihi merak ediliyor. Proje ile Hatay Merkez (Antakya, Defne) başta olmak üzere Hassa, İskenderun, Reyhanlı, Altınözü gibi birçok ilçede toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Hatay kurası başvurularını tamamlayan vatandaşları kapsayan isim listesi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu doğrultuda “TOKİ Hatay kura tarihi belli oldu mu, kuraya katılacaklar listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde...