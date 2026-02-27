Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Hatay kura tarihi ne zaman, belli oldu mu? TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı? TOKİ Hatay isim listesi sorgulama

        TOKİ Hatay kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

        TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" ile kura sürecinde sona geliniyor. Bugüne kadar tamamlanan kuralar sonucunda 350 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Kura takviminin güncellenmesiyle birlikte gözler Hatay kurasına döndü. TOKİ Hatay'da toplam 13 bin 289 konut hayata geçiriyor. Hatay kurası için başvurularını yapan vatandaşlar, isim listesini araştırıyor. Peki, TOKİ Hatay kurası ne zaman, başvurusu kabul edilenler listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 16:38 Güncelleme:
        1

        TOKİ 500 bin konut projesi ile il bazında kuralar tamamlanıyor. Aralık ayından bu yana 50’den fazla ilde kura çekimleri yapılırken, Hatay kurası tarihi merak ediliyor. Proje ile Hatay Merkez (Antakya, Defne) başta olmak üzere Hassa, İskenderun, Reyhanlı, Altınözü gibi birçok ilçede toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Hatay kurası başvurularını tamamlayan vatandaşları kapsayan isim listesi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu doğrultuda “TOKİ Hatay kura tarihi belli oldu mu, kuraya katılacaklar listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        TOKİ HATAY’DA 13 BİN 289 KONUT HAYATA GEÇİRECEK

        500 bin konut projesi ile TOKİ kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Proje doğrultusunda TOKİ Hatay’da 13 bin 289 konut inşa edecek.

        3

        TOKİ HATAY KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ YAYINLANDI MI?

        Hatay kurası için başvurularını yapan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlanacak.TOKİ Hatay kurasına katılacaklar isim listesi henüz açıklanmadı.

        TOKİ HATAY KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        4

        TOKİ HATAY KURASI NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Şubat-1 Mart kura takvimini yayınladı. Takvim doğrultusunda Hatay kura tarihi henüz belli olmadı. Hatay kurasının Mart ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        5

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ’nin gerçekleştirdiği kura sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar, sözleşme işlemlerini tamamladıktan sonra ödeme planına dahil edilecek. Hak sahipleri, sözleşmeyi imzaladıkları tarihi takip eden ay itibarıyla ilk taksitlerini ödemeye başlayacak.

        6

        TOKİ KONUT TESLİM TARİHİ

        500 bin konut projesinin anahtar teslimlerine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        7

        TOKİ HATAY KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Hatay’da hayata geçireceği 13 bin 289 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Hatay Merkez’de (Antakya, Defne) 6 bin 800,

        Hassa’da 1.500,

        İskenderun’da 1.354,

        Reyhanlı’da 750,

        Kırıkhan’da 600,

        Altınözü’nde 500,

        Samandağ’da 500,

        Belen’de 300,

        Yayladağı’nda 300,

        Dörtyol’da 270,

        Arsuz’da 200,

        Payas’ta 95,

        Kumlu’da 70,

        Erzin’de 50 konut inşa edilecek.

