Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arsa kuraları kademeli olarak çekilmeye devam ediyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon müşterek ve müstakil arsa sahipleriyle buluşacak. İstanbul 'da yapılacak 10 bin arsanın kura çekimi 27 Mart tarihi itibarıyla gerçekleştiriliyor. İşte 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...