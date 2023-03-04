TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı. Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 2023 Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi...