TOKİ İstanbul konut teslim tarihi: TOKİ İstanbul 100 bin konut ne zaman teslim edilecek?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde teslim süreci gündemin merkezine yerleşti. İstanbul'da inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutlar için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, 2026 yılı programı kapsamında ilk etap teslimlerin başlaması bekleniyor. Şantiyelerdeki ilerleme oranı artarken, ev sahibi olmaya hak kazanan binlerce vatandaş teslim tarihine odaklandı. Peki, TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ İstanbul konut teslimatı ile anahtar teslim tarihi açıklandı mı? İşte 2026 TOKİ İstanbul konut teslim tarihi...
Türkiye genelinde yürütülen dev konut hamlesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul projelerinde etap etap teslim planını devreye aldı. 2026 yılı içinde kademeli olarak anahtar teslimlerinin yapılması öngörülürken, projelerin tamamlanma süreci şantiye bazlı ilerlemeye göre şekilleniyor. Özellikle büyükşehir etabında konutların teslim tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...
TOKİ İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu.
Bakan Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.