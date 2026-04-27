TOKİ İstanbul kura sonucu isim listesi sorgulama: 26 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı!
TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Kura çekiminin 2. gününde gözler TOKİ İstanbul çekiliş sonuçlarına çevrildi. Emekli, engelli, genç, şehit yakını ve üç çocuklu aileler için kura sonuçları kategori kategori açıklanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 27 Nisan tarihinde sona erecek. TOKİ İstanbul kura sonucu isim listesi sorgulamaları 'talep.toki.gov.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, TOKİ İstanbul kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin konut için hak sahipliği belirleme kura çekimi ikinci gününde sürdü. Canlı yayında noter huzurunda açıklanan kura sonuçları isim listesi ile duyuruluyor. Kura çekiminin ardından TOKİ İstanbul kura sonuçları, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, TOKİ İstanbul kura çekiliş sonucu nasıl, nereden sorgulanır? "İşte TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı...
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ İstanbul kurasının ilk etabı 25 Nisan Cumartesi gerçekleştirildi. 100 bin konut için kura çekiminin ikinci aşaması 26 Nisan Pazar günü tamamlandı. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilebiliyor. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.
Engelli 5 bin, emekli 20 bin, genç 20 bin, 3 çocuk ve üzere 10 bin, diğer kategoride ise 14 bin 262 hak sahibi belirlendi.
Kalan kontenjan ise 27 Nisan Pazartesi günü çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklandı.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
KURA ÇEKİMLERİ 3 GÜN SÜRECEK
TOKİ İstanbul kura çekimine 25-26-27 Nisan tarihleri arasında 3 günde tamamlanacak.
İlk gün çekilişlerde şehit aileleri, engelli vatandaşlar ve emekli kategorisinin sonuçları açıklandı. İkinci ve üçüncü günlerde ise genç başvuru sahipleri için kura işlemleri sürdürülerek süreç tamamlanacak. Ayrıca 26 Nisan’da gerçekleştirilecek kura çekiminin saat 10.00’da başlayacağı da bildirildi.