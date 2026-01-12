TOKİ İstanbul kura tarihi: TOKİ İstanbul kurası ne zaman?
TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için kritik sürece girildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından milyonlarca İstanbullu, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlar, TOKİ'den gelecek resmi açıklamalara kilitlendi. İşte detaylar...
İstanbul’da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ’nin 100 bin konutluk sosyal konut projesinde heyecan dorukta. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Milyonlarca başvuru sahibinin sonuçları beklediği süreçte, TOKİ’nin açıklayacağı tarihler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İşte ayrıntılar...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şu ana dek Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Ağrı ve Iğdır'ın başvuru sonuçları belli oldu. İstanbul'un başvuru sonuçları ve tarihi henüz belli olmadı. İlerideki günlerde takvimin netleşmesi bekleniyor.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.
1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.