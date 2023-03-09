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TOKİ İzmir kuraları canlı yayından çekiliyor! 9 Mart TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı, 8 Mart günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı…

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  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kura çekilişleri, 8 Mart günü İzmir TOKİ kura çekimi ile başladı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 isim listesi TOKİ İzmir Merkez kura sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. İşte, TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ İZMİR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    15 ilçede toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekilişleri 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

     

    TOKİ İzmir kura çekimi her gün saat 10.00'da başlayacak ve Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.
  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    2023 TOKİ İZMİR İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ

    8 MART: Merkez

    9 MART: Menemen

    10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

    11 MART: Torbalı, Seferihisar

    12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

    13 MART: Dikili, Tire

    14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık
  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut
  • TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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