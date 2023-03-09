TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kura çekilişleri, 8 Mart günü İzmir TOKİ kura çekimi ile başladı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 isim listesi TOKİ İzmir Merkez kura sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. İşte, TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...